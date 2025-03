Börsen Update USA - 05.03. - US Tech 100 stark +0,94 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 42.872,78 PKT und steigt um +0,86 %.

Top-Werte: Caterpillar +0,64 %, Sherwin-Williams +0,31 %, Microsoft +0,27 %, Amazon +0,19 %, Boeing -0,15 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -3,57 %, IBM -3,03 %, The Home Depot -2,16 %, Visa (A) -1,87 %, American Express -1,85 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 20.545,94 PKT und steigt um +0,94 %.

Top-Werte: Strategy (A) +3,58 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +3,02 %, ASML Holding NV NY +1,49 %, Palantir +1,11 %, ON Semiconductor +0,59 %

Flop-Werte: Intel -6,59 %, AppLovin Registered (A) -5,98 %, Xcel Energy -5,53 %, The Trade Desk Registered (A) -5,26 %, Baker Hughes Company Registered (A) -4,10 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:55) bei 5.824,91 PKT und steigt um +0,81 %.

Top-Werte: Huntington Ingalls Industries +10,55 %, Celanese +8,90 %, Brown-Forman Registered (B) +8,46 %, Freeport-McMoRan +6,25 %, FMC +4,23 %

Flop-Werte: Marathon Petroleum Corporation -6,62 %, Intel -6,59 %, Seagate Technology Holdings -6,07 %, Valero Energy -5,90 %, Xcel Energy -5,53 %