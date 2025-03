Aufschub für US-Autohersteller im Zollstreit

In der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) waren von Trump angekündigte Zölle für Waren aus Mexiko und Kanada in Kraft getreten. Nun gelten Strafabgaben in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Kanada und Mexiko, die in die USA importiert werden. Ein Importzoll ist eine Steuer oder Abgabe, die auf Waren erhoben wird, die aus dem Ausland in ein Land eingeführt werden. Die Abgabe wird an der Grenze fällig. In der Regel zahlt sie das importierende Unternehmen./nau/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,50 % und einem Kurs von 84,48 auf Tradegate (05. März 2025, 20:15 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,45 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 22,15 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,7000 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -29,41 %/+31,76 % bedeutet.