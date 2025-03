Netzbetreiber wollen lieber mehr Wettbewerb statt Geld

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Arbonia Aktie zur Diskussion zur Diskussion

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Breitbandverband Anga, ein Zusammenschluss von bundesweit tätigen Netzbetreibern, mahnt angesichts des geplanten neuen Sondervermögens auch neue rechtliche Rahmenbedingungen an. "Mehr Geld schafft noch keine Modernisierung", sagte Anga-Chef Philipp Müller am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur.Wichtig seien auch "die richtigen Rahmenbedingungen für die gewünschte Vollversorgung mit flächendeckenden Gigabitverbindungen". Konkret trommelt der Verband schon seit Jahren für eine Abschaltung der alten DSL-Kupfernetze überall dort, wo bessere Alternativen vorhanden sind. "Als eine der ersten Maßnahmen sollte die neue Bundesregierung ein Konzept hierfür vorlegen", sagte Müller. "Das Sondervermögen Infrastruktur wird seine Wirkung nicht entfalten, wenn nicht gleichzeitig die strukturellen Weichen richtig gestellt werden."Prinzipiell befürwortet aber auch der Breitbandverband den neuen Geldtopf: "Es ist zu begrüßen, dass Union und SPD noch vor der Bildung einer neuen Bundesregierung auf die veränderte Weltlage und die Herausforderungen in unserem Land reagieren", sagte Müller.