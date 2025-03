Geschäftszahlen zeigen Kaufzurückhaltung und Kundentreue (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - "Der Unternehmensgruppe ist es insgesamt gelungen, sich sehrgesund zu entwickeln. Wir haben uns gut geschlagen mit Blick auf das vonUnsicherheiten geprägte Konsumklima und die stagnierende Wirtschaft.Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass es nicht in dem Maße vorwärts geht,wie wir es in der Wertgarantie Group gewohnt sind", konstatiert Patrick Döring,Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender. Insbesondere die Situation im HeimatmarktDeutschland ist herausfordernd. "Wenn das Bruttoinlandsprodukt sich hier um dieNulllinie bewegt, dann ist Wachstum nur unter größten Anstrengungen möglich. Dasbeschäftigt ein Unternehmen wie uns, das in Deutschland verankert ist - und dashaben wir in dem zurückliegenden Geschäftsjahr bemerkt."Geschäftsfeldübergreifend hat die Unternehmensgruppe das Geschäftsjahr mit 1,8Millionen Neuverträgen abgeschlossen. Im Geschäftsfeld CE sind in 2024 1,6Millionen Neuverträge erzielt worden. In Relation zu den Ergebnissen aus demvorherigen Geschäftsjahr 2023 handelt es sich insgesamt über alle Länder undMärkte gesehen um einen moderaten Rückgang beim Neugeschäft. "Ein Minus beimNeugeschäft haben wir sehr viele Jahre nicht gesehen. Ein wesentlicher Treiberhierfür liegt im Auslandsgeschäft", ordnet Patrick Döring ein. Auf dem deutschenMarkt gab es eine Seitwärtsbewegung.In den europäischen Ländern, in denen die Unternehmensgruppe aktiv ist, hat sichdas Geschäft zwar übergreifend durchaus gut entwickelt, allerdings liegen dieErgebnisse in Frankreich aus konjunkturellen Gründen erheblich unter demVorjahr. In Spanien wurde eine Seitwärtsbewegung zum Vorjahr vollzogen. Sehrpositiv hat sich dagegen das Geschäft in Österreich entwickelt, verdeutlichtPatrick Döring: "Auch in den Niederlanden entwickeln wir uns sehr, sehr gut.Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist Wertgarantie zudem in Portugal präsent."Gestartet ist man mit dem Vertrieb eines Produktes analog zum Komplettschutz inDeutschland. Geplant ist es, das Produktportfolio sukzessive um neue Produkte zuerweitern.Insbesondere auf dem deutschen Markt war die Zurückhaltung der Konsumentendeutlich spürbar. "Die Menschen zeigen derzeit keine Kaufbereitschaft. DieSparquote ist in Deutschland aktuell so hoch wie noch nie. Das Geld wird auf diehohe Kante gelegt und eben nicht für Konsum verwendet. Das merken wir, dasmerken unsere Partner im Handel", zeigt der Vorstandsvorsitzende auf. Grund zumOptimismus gibt die Zahl der Bestandsverträge. Trotz gleichbleibendem