Die Multi-Agent-Collaboration-Lösung von China Mobile und ZTE gewinnt den GSMA Foundry Network Efficiency and Optimisation Award

Die Multi-Agent-Collaboration-Lösung ist Vorreiter bei der Integration großer Telekommunikationsmodelle in den Netzwerkbetrieb und markiert einen bedeutenden Durchbruch in der Netzwerkintelligenz.

Die Lösung hat eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Netzwerkleistung während großer Veranstaltungen in ganz China gespielt, wodurch die Betriebseffizienz und die Netzwerkleistung erheblich verbessert und gleichzeitig die Arbeitskosten gesenkt wurden

BARCELONA, Spanien, 6. März 2025 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation, ein weltweit führender Anbieter integrierter Informations- und Kommunikations-Technologielösungen, hat in Zusammenarbeit mit China Mobile den GSMA Foundry Excellence Awards 2025 - Network Efficiency and Optimisation Award für ihre gemeinsame Leistung im Bereich der Multi-Agent-Collaboration-Lösung gewonnen. Diese Anerkennung zeigt den innovativen Wert von großen Telekommunikationsmodellen bei der Verbesserung der Effizienz des End-to-End-Netzbetriebs und der Wartung.

Mit dem großflächigen Einsatz von 5G und der Diversifizierung von Anwendungsszenarien werden Netzstrukturen immer komplexer, was den Betrieb und die Wartung schwieriger macht. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben China Mobile und ZTE die 5G- und KI-Technologien tief integriert, um die Multi-Agent-Collaboration-Lösung für Mobilfunknetze einzuführen. Basierend auf großen Telekommunikationsmodellen integriert diese Lösung umfassend Telekommunikationswissen, strukturierte Daten und Netzwerkfunktionen. Durch die Multi-Agent-Collaboration-Technologie wird ein präzises Verständnis und eine intelligente Entscheidungsfindung für komplexe O&M-Szenarien erreicht, wodurch die Netzwerk-Anpassungsfähigkeit und Self-Service-Funktionen erheblich verbessert werden.

Laut Berichten hat diese innovative Lösung eine entscheidende Rolle bei der Netzwerksicherung für mehrere große Veranstaltungen in ganz China gespielt. Während der 2024 PT Expo China (Beijing International Information and Communication Exhibition) haben China Mobile und ZTE gemeinsam ihre innovativen Errungenschaften in einer Multi-Agent-Collaboration-Lösung vorgestellt. Die Lösung wurde erfolgreich bei verschiedenen hochkarätigen Veranstaltungen eingesetzt, darunter die World Internet Conference in Wuzhen, Konzerte im Hangzhou Olympic Sports Center, das Jin'an International Tennis Open und die Xi'an Datang Everbright City. Diese Implementierungen haben den Personalbedarf deutlich reduziert und gleichzeitig die Benutzererfahrung und den Netzwerkverkehr verbessert. Insbesondere sank der Bedarf an Überwachungspersonal während des Konzerts im Hangzhou Olympic Sports Center um 30 %, während der Netzwerkverkehr bei der Xi'an Datang Everbright City um 20 % zunahm.