Sigenergy sichert sich laut Bericht Platz 1 auf dem globalen Markt für stapelbare Energiespeicher

Das 5-in-1-Energiespeichersystem SigenStor hat sich seit seiner Einführung schnell zu einem Kundenfavoriten entwickelt. Laut Frost & Sullivan lieferte Sigenergy zwischen dem ersten und dritten Quartal 2024 231 MWh an stapelbaren All-in-One-DESS-Einheiten aus und erzielte damit den höchsten Marktanteil von 24,3 %. Auf dem hart umkämpften All-in-One-DESS-Markt, auf dem die fünf größten Anbieter 74,5 % der Gesamtlieferungen auf sich vereinen, belegt Sigenergy mit einem Marktanteil von 5,9 % den dritten Platz.

Bis Februar 2025 hatte Sigenergy 99 Vertriebspartner in mehr als 60 Ländern und wurde damit zu einer bevorzugten Marke in Schlüsselregionen wie Europa, Asien-Pazifik und Afrika. Strategische Kooperationen mit führenden Distributoren in Österreich, Belgien, Schweden und Südafrika haben die herausragende Leistung und Zuverlässigkeit von SigenStor unter Beweis gestellt. Der südafrikanische Partner, der größte in der Region, lobte die Wirksamkeit von SigenStor bei der Bewältigung von Lastabwurfproblemen. Eine 2024 durchgeführte Umfrage zur Kundenzufriedenheit ergab, dass fast 90 % der Endnutzer und Installateure SigenStor positiv bewerteten.

KI-gestützte Innovation: Intelligente Energieerfahrung neu definieren

Sigenergy treibt die digitale Transformation des Energiemanagements mit fortschrittlichen KI-Funktionen voran. Die Cloud-native SigenCloud-Plattform ermöglicht die großflächige Verwaltung verteilter Energieanlagen und lässt sich in die führenden Anbieter virtueller Kraftwerke (VPP) in Schweden, den Niederlanden, Australien und anderen Märkten integrieren. Die Plattform synchronisiert sich automatisch mit den dynamischen Echtzeittarifen von über 60 Stromversorgern in mehr als 20 Ländern. Durch den Einsatz von KI und dynamischer Preisgestaltung konnte ein polnischer Gewerbe- und Industriekunde (C&I) seine Strombezugskosten um 42 % und seine Gesamtenergiekosten um 52 % im Vergleich zum Vormonat senken.

In der Zwischenzeit bietet die mySigen-App, die selbst entwickelte Energieanwendung, Energie- und Batterieüberwachung in Echtzeit, Gerätemanagement und Fehlersuche. Durch die Integration von GPT-4o ist die App führend in der Branche. Sie bietet einen sofortigen Kundensupport und definiert das traditionelle Kundendienstmodell mit intelligenter, reaktionsschneller Unterstützung neu.

Diversifiziertes Portfolio: Maßgeschneiderte Lösungen für jedes Szenario

Sigenergy steht weiterhin an der Spitze der Energieinnovation und bietet ein umfassendes Produktportfolio für verschiedene Anwendungsszenarien. Für C&I-Segmente hat das Unternehmen SigenStack eingeführt, ein modulares Energiespeichersystem, das einen Hybrid-Wechselrichter und einen Akkupack kombiniert und zur Unterstützung von Multi-Megawatt-Projekten skalierbar ist. Sigenergy wird in den kommenden Monaten weitere Produkte auf den Markt bringen und damit sein Produkt-Ökosystem weiter ausbauen, um den globalen Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Mit Blick auf die Zukunft strebt Sigenergy eine engere Zusammenarbeit mit globalen Partnern an, um den Übergang zu einer nachhaltigeren Energiezukunft für alle zu beschleunigen.

