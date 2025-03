Zukunft der globalen Rechenzentren mit modernster Energiespeicherung sichern

Durch KI verursachte Herausforderungen in der Energieversorgung: ein Ruf nach verlässlichen Lösungen

LONDON, 6. März 2025 /PRNewswire/ -- Ampace, ein Innovator im Bereich grüner Energietechnologie, wird sein Debüt in Großbritannien auf der Data Centre World (DCW) London 2025 am 12. und 13. März 2025 (Stand DC605, Excel London) geben. Als innovativer Anbieter von Energielösungen für Rechenzentren wird Ampace sein Energiespeichersystem der nächsten Generation, den PU200, vorstellen. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für die Bereitstellung sicherer und stabiler Lösungen zur Deckung des durch die KI-Revolution verursachten steigenden Energiebedarfs.

Das explosionsartige Wachstum der künstlichen Intelligenz hat den Druck auf die globalen Rechenzentren erhöht, die rapide ansteigenden Stromlasten zu bewältigen und gleichzeitig die Energieeffizienz zu verbessern. Bis 2025 werden Rechenzentren voraussichtlich 5 % des weltweiten Stromverbrauchs ausmachen. In Europa beschleunigen strenge Kohlenstoffsenkungsziele und die rasche Digitalisierung die Nachfrage nach langlebigen, hochstabilen Energiespeichersystemen. Als wichtiges Technologiezentrum benötigt der expandierende britische Markt für Rechenzentren dringend innovative Technologien, um die Betriebskosten mit einer zuverlässigen Stromversorgung in Einklang zu bringen.

Ampace: ein globaler Innovator in der Energietechnologie

Ampace ist auf die Forschung und Entwicklung, Produktion und Systemintegration von Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert und beliefert unternehmenskritische Sektoren wie Energiespeichersysteme (ESS), Mikromobilität und industrielle Elektrowerkzeuge. Das Unternehmen wendet mehr als 10 % seiner Ressourcen für Forschung und Entwicklung auf, hält mehr als 1.000 Patente und leistet einen aktiven Beitrag zu internationalen Normen (UL, IEC usw.). Mit Präsenz in mehr als 30 Ländern sind die Lösungen von Ampace in Szenarien mit hohem Energiebedarf, wie z. B. in Rechenzentren und bei der gewerblichen Energiespeicherung, weit verbreitet.

Europapremiere für den PU200: halbfeste Technologie für unübertroffene Sicherheit

Auf der DCW London wird Ampace den PU200, sein Flaggschiff unter den USV-Batterieschränken mit hoher Leistungsdichte (10C), vorstellen, der 462 kW USV pro Schrank unterstützen kann. Der PU200 basiert auf dem Prinzip „Semi-Solid Tech, Rock-Solid Foundation" und ist mit branchenführenden halbfesten Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) ausgestattet. Innovationen wie die Konstruktion mit begrenztem Elektrolytgehalt, die Überwachung von Leckagen in Echtzeit und die Brandschutzzertifizierung auf Modulebene nach UL9540A mindern die thermischen Risiken erheblich. Die vormontierte Konstruktion verringert die Installationskosten um 50 %, während eine intuitive HMI und ein Plug-and-Play-BMS einen nahtlosen Betrieb ohne Ausfallzeiten für Rechenzentren gewährleisten.

Förderung einer nachhaltigen digitalen Infrastruktur

Ampace widmet sich weiterhin der Förderung einer sicheren und effizienten Energieinfrastruktur, um den globalen Umstieg auf kohlenstoffneutrale Rechenzentren zu unterstützen. Die Teilnahme an der DCW London ist ein strategischer Schritt nach Europa und unterstreicht die Vision des Unternehmens, nachhaltiges digitales Wachstum zu fördern.

Besuchen Sie Ampace am Stand DC605 und erfahren Sie, wie Innovationen die Zukunft der Energie für KI-orientierte Rechenzentren neu gestalten.

Foto − https://mma.prnewswire.com/media/2634232/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ampace-debutiert-auf-der-dcw-london-2025-zukunft-der-globalen-rechenzentren-mit-modernster-energiespeicherung-sichern-302393937.html