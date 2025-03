Huawei enthüllt globale Präsentationen an der Seite von Kunden und führt 10 Branchenlösungen mit Partnern ein

Barcelona, Spanien, 6. März 2025 (ots/PRNewswire) - - Von der Vision zur Aktion:

Beschleunigung der industriellen Intelligenz



Während der MWC Barcelona 2025 veranstaltete Huawei den Industrial Digital and

Intelligent Transformation Summit 2025, bei dem Kunden und Partner aus aller

Welt zusammenkamen, um innovative industrielle digitale und intelligente

Transformationsverfahren zu erkunden. Gemeinsam mit seinen Industriekunden

präsentierte Huawei 83 globale Präsentationen für die digitale und intelligente

Transformation der Industrie für 71 Schlüsselszenarien. Darüber hinaus haben

Huawei und seine Partner gemeinsam 10 wichtige Lösungen auf den Markt gebracht,

um die intelligente Transformation in verschiedenen Branchen wie dem

öffentlichen Sektor, dem Bildungswesen, dem Finanzwesen, der Stromversorgung,

dem Transportwesen, der Öl- und Gasindustrie, der Chemieindustrie sowie dem

Einzelhandel zu beschleunigen.



Huawei schlug vier Schlüsselwege zur Beschleunigung der industriellen

Intelligenz vor





Huawei ist davon überzeugt, dass sich die globale Industrie rasch in RichtungIntelligenz entwickelt und zu den größten Nutznießern der KI-Ära gehören wird.In seiner Grundsatzrede hob Leo Chen, Corporate Senior Vice President undPresident of Enterprise Sales von Huawei, die vier wichtigsten Wege hervor, diefür die Beschleunigung der intelligenten Transformation in allen Branchenunerlässlich sind. Er erklärte: "Erstens müssen wir Technologien tief inIndustrieszenarien integrieren und eine IKT-Zielarchitektur für denintelligenten Wandel in der Industrie auf der Grundlage vonBranchenanforderungen, Problemen und Entwicklungsstufen aufbauen. Zweitensmüssen wir eine fortschrittliche, KI-orientierte IKT-Infrastruktur aufbauen, umdas exponentielle Wachstum der KI-Arbeitslasten zu unterstützen. Drittens müssenwir leistungsstarke KI-Produkte entwickeln, die sich nahtlos inOpen-Source-Modelle integrieren lassen, KI-Entwicklungs-Toolchains verbessernsowie mit Partnern aus der Industrie zusammenarbeiten, damit KI von technischerEffekthascherei zu breiter, umfassender Zugänglichkeit wird, was den Wandel inBranchen wie dem Gesundheits- und Bildungswesen beschleunigt. Und viertensmüssen wir IKT-Talente gezielter ausbilden."Der Leuchtturm, welcher der Industrie den Weg weist: Huawei präsentierte 83globale Ausstellungsstücke und 10 wichtige Lösungen für industrielle IntelligenzHuawei ergreift Maßnahmen, um sein Engagement zu demonstrieren, KundenErfahrungen aus erster Hand zu bieten. In Zusammenarbeit mit globalen Kunden ausverschiedenen Branchen stellte Huawei 83 globale Präsentationen vor, die 71