Tongyu Communication stellt revolutionäres MacroWiFi auf dem MWC 2025 in Barcelona vor

Winnie Wu, Vizepräsidentin von Tongyu Communication, betonte die transformative Wirkung dieser Innovation: „MacroWiFi ist nicht nur ein technologisches Upgrade, sondern eine Revolution in der drahtlosen Vernetzung. Mit seiner außergewöhnlichen Leistung und seinen innovativen Funktionen wird MacroWiFi unser Leben und unsere Arbeit in nie dagewesener Weise verändern."

ZHONGSHAN, China, 6. März 2025 /PRNewswire/ -- Tongyu Communication, ein führender Innovator im Bereich der drahtlosen Technologie, hat sein bahnbrechendes MacroWiFi-Produkt auf dem Mobile World Congress (MWC) 2025 in Barcelona vorgestellt. Dieses neue Produkt ist ein Meilenstein in der Entwicklung der drahtlosen Kommunikationstechnologie für die Anwendung in großen Außenbereichen und läutet eine neue Ära der intelligenten Kommunikation im Freien ein.

MacroWiFi revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen drahtlose Konnektivität verwalten, und bietet Cloud-verwaltete Lösungen, die sich an große landwirtschaftliche Betriebe, abgelegene Bergregionen und Bergbaugebiete im Freien richten. Dank tiefgreifender Innovationen im Bereich des Antennen- und HF-Designs verfügt das Produkt über Antennen-Arrays mit hoher Verstärkung und Außerbandfilterung, die eine hohe Leistungsfähigkeit und Störfestigkeit gewährleisten. Mit Fernübertragungsprotokollen ermöglicht MacroWiFi Konnektivität über Entfernungen von bis zu 2 km und bietet einen zuverlässigen Internetzugang, der durch professionelle Cloud-Management- und Abrechnungsplattformen unterstützt wird. Dies macht MacroWiFi zu einer idealen Lösung für Gebiete, in denen herkömmliche Mobilfunknetze unzureichend sind.

Zu den wichtigsten Funktionen von MacroWiFi gehören:

Umfassende Deckung: Bietet eine bis zu zehnmal größere Reichweite als herkömmliches WiFi, mit einer Reichweite von 1,5−2 km im Freien und 180°-Weitwinkelabdeckung.

Hohe Nutzerkapazität: Unterstützt bis zu 200 gleichzeitige Benutzer und gewährleistet dabei eine effiziente Bandbreitenverteilung für nahtlose Konnektivität.

Cloud-Management-Plattform: Ermöglicht eine zentrale Steuerung und präzise Abrechnung und verbessert damit die allgemeine Benutzerfreundlichkeit und betriebliche Effizienz.

Während der Ausstellung präsentierte Tongyu neben MacroWiFi auch eine Reihe von thematischen Produktserien, darunter Satellitenkommunikation, Integration in niedriger Höhe, 5G-Massive-MIMO-Antennen und Antennen für Basisstationen. Mit Blick auf die Zukunft wird Tongyu Communication seine Produktpalette weiter ausbauen und sich dabei auf die Erweiterung seiner globalen Reichweite konzentrieren, indem kontinuierliche Innovationen im Telekommunikationssektor gefördert werden.

Informationen zu Tongyu Communication

Tongyu Communication Inc. wurde 1996 gegründet und hat sich auf Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von Mobilfunkantennen, Hochfrequenzgeräten und optischen Modulen spezialisiert. Mit Produktionsstätten in China, Tochtergesellschaften und Niederlassungen in Europa und an mehreren Standorten rund um den Globus hat Tongyu Communication eine solide weltweite Präsenz aufgebaut. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, fortschrittliche Lösungen anzubieten und den technologischen Fortschritt in der Mobilkommunikationsbranche voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tongyucom.com

