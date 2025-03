Gewerkschaftsbund dringt auf bessere Gleichstellung von Frauen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht die neue Bundesregierung in der Pflicht, die Gleichstellung von Mann und Frau voranzutreiben. "Auch in Krisenzeiten muss Gleichstellung Priorität haben", sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack der Deutschen Presse-Agentur. Noch immer bekämen Frauen im Schnitt 16 Prozent weniger Gehalt als Männer und leisteten den Großteil der Sorgearbeit, sagte Hannack auch vor dem Hintergrund des sogenannten Equal Pay Days, der in diesem Jahr auf den morgigen 7. März fällt.

Der Tag macht jährlich auf die geschlechtsspezifische Lohnlücke zwischen Männern und Frauen aufmerksam und gibt symbolisch den Tag an, bis zu dem Frauen über das aktuelle Jahr hinaus arbeiten müssten, um auf das durchschnittliche Jahresgehalt von Männern zu kommen. Darüber hinaus wird in dieser Woche am 8. März - dem internationalen Frauentag - weltweit an die Rechte von Frauen erinnert.