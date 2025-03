KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Sondervermögen

Wenn den Entwicklungen an der Börse eine gewisse Schwarmintelligenz zugrunde liegt, stehen Deutschland rosige Zeiten bevor. Die Märkte setzten darauf, dass mit dem gigantischen Investitionsprogramm die Stagnation in Deutschland überwunden werden kann. Und allein die Tatsache, dass es dieses Paket bald geben wird, dürfte die Stimmung in der Wirtschaft deutlich aufhellen und die Investitionslaune heben. Das Vorgehen birgt nicht unerhebliche ökonomische Risiken. Tritt der Staat in einem solchen Ausmaß als Nachfrager auf den Plan, treibt das in der Regel die Preise. Die Inflation könnte zurückkommen. Und mit den neuen Verschuldungsmöglichkeiten wird Deutschland schon bald zu den Hochschuldenstaaten gehören. Diese Entwicklung ist aber nicht ausgemacht. Und sie wäre ein notwendiges Übel./yyzz/DP/zb