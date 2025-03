'Märkische Oderzeitung' zu Rückzug Baerbocks

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Mit dem Rückzug Baerbocks und zuvor Habecks gehen den Grünen zwei Köpfe verloren, die das Bild der Partei in den vergangenen Jahren geprägt haben. Zwei Gesichter, die für den Traum der Grünen von der Volkspartei genauso standen wie für die konfliktreichen Ampeljahre und das Zurückstutzen auf ihre Kernklientel bei der Bundestagswahl. Ungeachtet der persönlichen Gründe fallen Rückzugsentscheidungen natürlich leichter, wenn die Zeit der ganz großen Spitzenpolitik ohnehin vorbei ist. An der neuen Regierung werden die Grünen nicht beteiligt sein. In der Opposition warten die Mühen der Ebene. Dort zu strahlen, ist schwer. Letztlich tut Baerbock mit ihrer Entscheidung aber auch ihrer Fraktion einen Gefallen. Sie vermeidet Unruhe, die bei einer Kampfkandidatur um den Vorsitz unweigerlich entstanden wäre./yyzz/DP/zb