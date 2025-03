NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Politischer Aschermittwoch/CSU:

"Wenn er es auch vermied, dem gewünschten Koalitionspartner SPD an den Karren zu fahren, so zog Söder doch eine rote Linie für die anstehenden Koalitionsverhandlungen beim Thema Migration. Ohne Änderung in Richtung eines "knallharten Kurses" werde es von der CSU "keinen Segen für eine Koalition" geben. Das war deutlich. Söder wollte einerseits nicht den Anschein erwecken, als sei die schwarz-rote Koalition schon beschlossene Sache, andererseits aber warnte er vor einem Misserfolg. Dann werde es zu Neuwahlen kommen und andere stünden bereit, "zu übernehmen". Wen er damit meinte, war klar."/yyzz/DP/ngu