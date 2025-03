Unterstützung von Netzbetreibern bei der Umgestaltung von Geschäft, Infrastruktur und O&M mit KI

AI-to-X – Abkürzung für AI-to-Consumers, AI-to-Businesses und AI-to-Homes, einschließlich einer Reihe von Lösungen, die Netzbetreibern helfen können, in neue, gezieltere Bereiche von KI-Diensten zu expandieren und Geschäftswachstum zu erzielen

KI-zentrierte Netzwerklösung – Unterstützung von Netzbetreibern beim Aufbau von Netzwerken, die den anspruchsvollen Anforderungen neuer KI-Anwendungen gerecht werden und ein reibungsloses und hervorragendes Erlebnis gewährleisten

KI-gestütztes O&M – Einsatz von KI zur Wiederbelebung von Netz-O&M und Unterstützung von Netzbetreibern beim Aufbau autonomer L4-Netze (AN) für vollständig intelligente O&M

Diese Diskussionen finden zu einer Zeit statt, in der hochwertige, quelloffene KI-Modelle schnell entwickelt werden und eine neue, vielfältigere Innovationswelle bei KI-Anwendungen auslösen.

Das diesjährige Motto von Huawei lautet „Accelerating the Intelligent World" (Beschleunigung der intelligenten Welt), und der sternenübersäte Stand in Halle 1 ist so gestaltet, dass unzählige intelligente Elemente den Nachthimmel erhellen. Das Unternehmen präsentiert seine Innovationen in den Bereichen digitale Infrastruktur und Serviceanwendungen für Privatpersonen, Haushalte und Unternehmen sowie Erfolgsgeschichten, die gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern entwickelt wurden.

Entwicklung von 5G-Netzen, um neue Chancen zu ergreifen

Ende 2024 wird es weltweit mehr als 2,1 Milliarden 5G-Nutzer geben und die Zahl steigt weiter an. Huawei hat mit Netzbetreibern zusammengearbeitet, um die Entwicklung von 5G durch Geschäfts- und Netzwerkinnovationen voranzutreiben und sie beim Übergang vom mobilen Internet zur mobilen KI zu unterstützen.

Im Jahr 2024 haben eine Reihe von Pionierbetreibern bereits den kommerziellen Start von 5G-Advanced (5G-A) eingeleitet und 5G-A-Pakete für Nutzer in mehr als 200 Städten auf der ganzen Welt auf den Weg gebracht. Für Verbraucher bieten diese Pakete die Vorteile der verbesserten Funktionen von 5G-A, um ein optimiertes Nutzererlebnis für Szenarien wie Livestreaming und Spiele sowie für Metro- und Geschäftsreisen zu ermöglichen. Für Netzbetreiber bieten diese Pakete die Möglichkeit, über die herkömmliche Konnektivität hinauszugehen und ein stärker personalisiertes Erlebnis für verschiedene Nutzer zu monetarisieren. Die Fortschritte der Anbieter in diesen Bereichen haben die Branche in eine Ära der KI-gestützten 5G-A-Konnektivität geführt.