Manganese X Energy Corp. gibt die Umwandlung der Zeichnungsscheine aus der Privatplatzierung in Höhe von 2,1 Millionen $ bekannt, einschließlich der Investition

Montreal, Quebec – 6. März 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass nach Abschluss seines Angebots in Höhe von 2.100.000 $ (das „Angebot“) von 60.000.000 Zeichnungsscheinen (jeweils ein „Zeichnungsschein“) zu einem Preis von 0,035 $ pro Zeichnungsschein am 28. Januar 2025 die Bedingungen für die Freigabe der Treuhandgelder (wie unten definiert) in Bezug auf die Zeichnungsscheine erfüllt wurden.

Dies hat dazu geführt, dass (i) die Zeichnungsscheine automatisch in Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) umgewandelt wurden, und dass (ii) die Treuhandgelder (wie unten definiert) an das Unternehmen freigegeben wurden. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden 57.142.857 Zeichnungsscheine für einen Bruttoerlös von 2.000.000 $ an das wirtschaftlich von Eric Sprott kontrollierte Unternehmen 2176423 Ontario Ltd. ausgegeben.

Jeder Anteil besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem halben Aktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,06 $ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Ausstellungsdatum.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Zeichnungsscheine wurde zusammen mit den darauf anfallenden Zinsen (die „Treuhandgelder“) am 28. Januar 2025 auf ein Treuhandkonto eingezahlt und nun nach Erfüllung der Bedingungen für die Freigabe der Treuhandgelder (zusammen die „Bedingungen für die Freigabe der Treuhandgelder“) an das Unternehmen ausgezahlt. Voraussetzung dafür war unter anderem, dass das Unternehmen die erforderliche Zustimmung seiner Aktionäre und der TSX Venture Exchange einholte, um Eric Sprott nach der Umwandlung der Zeichnungsscheine als „Kontrollperson“ (gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange) des Unternehmens zu autorisieren. Das Unternehmen erhielt die Zustimmung der Aktionäre auf seiner Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung am 28. Februar 2025.

Seite 2 ► Seite 1 von 3