Deutsche Anleihen Bund-Future sinkt nach Einbruch am Vortag weiter Am deutschen Anleihemarkt sinken die Kurse wegen der Aussicht auf ein historisches Finanzpaket der künftigen Bundesregierung mit sehr hohen neuen Schulden weiter. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Donnerstag im frühen …