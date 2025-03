UBS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 820 auf 960 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Entscheidend für die Aktien sei die Erreichbarkeit der bereinigten Eigenkapitalrendite (RoTE) von 14 bis 16 Prozent und welche Gewinnsteigerung daraus folge, schrieb Analyst Jason Napier am Mittwochabend im Nachgang zuletzt guter Quartalszahlen. Er schraubte seine Schätzungen hoch, bleibt aber nach dem guten Lauf der Aktien an der Seitenlinie./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2025 / 23:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,57 % und einem Kurs von 11,88EUR auf Lang & Schwarz (05. März 2025, 21:56 Uhr) gehandelt.



