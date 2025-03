PALFINGER 2024: Erfolgsgeschichte mit optimistischem Blick auf 2025 Die PALFINGER AG setzt auch 2024 neue Maßstäbe in der Industrie. Mit einem Umsatz von EUR 2,36 Mrd. und einer starken Diversifikation beweist das Unternehmen seine Resilienz. Ein neues Montagewerk in Indien soll die Marktpräsenz in APAC stärken. …