Trump gewährt Autobauern einmonatige Zollpause – Auto-Aktien auf Erholungskurs

Die Ausnahmeregelung soll den Automobilherstellern mehr Zeit für Vorbereitungen und Verhandlungen mit der US-Regierung geben. Sie könnte auch im Zusammenhang mit möglichen Importzöllen auf Fahrzeuge aus anderen Regionen stehen. Trump hatte zuvor erklärt, dass diese Zölle am 2. April bestätigt würden, um Investitionen in die US-Produktion zu fördern.

Ziel: Wachstum in der Autoindustrie

"Wir werden ein Wachstum in der Autoindustrie erleben, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben", kündigte Trump in einer Rede vor dem US-Kongress an.

Die Autohersteller hatten gefordert, die Zölle von 25 Prozent auf Fahrzeuge aus Mexiko und Kanada aufzuheben, sofern diese den Ursprungsregeln des Handelsabkommens USMCA entsprechen.

Laut Pressesprecherin Karoline Leavitt gewährt Trump die einmonatige Ausnahme auf Antrag der Autobauer, um wirtschaftliche Nachteile zu vermeiden. Auch andere Branchen könnten entsprechende Anträge stellen.

Industrievertreter begrüßen die Entscheidung

Der American Automotive Policy Council begrüßte die Entscheidung Trumps, da sie Fahrzeuge schütze, die in den USA und in der Region hergestellt werden.

An dem Gespräch mit Trump nahmen GM-Chefin Mary Barra, Stellantis-Chef John Elkann sowie Ford-CEO Jim Farley und Ford-Chef Bill Ford teil.

Honda bedankte sich für die Erwähnung durch Trump, stellte aber klar, dass derzeit keine neuen US-Werke geplant seien. Das Unternehmen habe in den vergangenen drei Jahren mehr als drei Milliarden US-Dollar in den USA investiert und werde weiterhin auf die lokale Produktion setzen.

Befürchtete Kostensteigerungen

Die Zölle von 25 Prozent könnten erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben. Der französische Zulieferer Forvia arbeitet bereits mit Autoherstellern an Notfallplänen, um die zusätzlichen Kosten aufzufangen. Geschäftsführer Martin Fischer warnt: "Die gesamte Lieferkette kann 25 Prozent nicht auffangen. Autos werden für die Verbraucher teurer, wenn die Zölle länger in Kraft bleiben."

S&P Global Mobility prognostiziert, dass die Autoproduktion in Nordamerika durch die Zölle um ein Drittel sinken könnte. Täglich werden dort rund 63.900 Fahrzeuge gebaut, davon 65 Prozent in den USA, 27 Prozent in Mexiko und 8 Prozent in Kanada.

Es bleibt abzuwarten, ob die Zölle nach der einmonatigen Frist endgültig umgesetzt werden. Die Entscheidung könnte weitreichende Folgen für die US-Automobilindustrie haben.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion