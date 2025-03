Tesla-Aktie: Bank of America senkt Prognose – Was Anleger jetzt wissen müssen!

Die Analystenmeinungen zu Tesla sind gemischt: Von insgesamt 54 Bewertungen gibt es 7 „Strong Buy“, 18 „Buy“, 17 „Hold“, 9 „Underperform“ und 3 „Sell“. Das höchste Kursziel liegt bei 550 US-Dollar, während das niedrigste bei 24,86 US-Dollar liegt. Murphy hebt hervor, dass die Zölle ein erhebliches Risiko für die Produktionsschätzungen in Nordamerika darstellen und möglicherweise zu einem Versorgungsengpass führen könnten, ähnlich wie während der COVID-Pandemie. Zudem verzeichnet Tesla in Europa einen Rückgang der Fahrzeugproduktion und es fehlen Neuigkeiten zu einem kostengünstigen Modell.

Die Bank of America (BofA) hat ihre Prognose für die Tesla-Aktie deutlich gesenkt und sieht für das Jahr 2025 weniger Potenzial für den Elektrofahrzeughersteller. Das Kursziel wurde von 490 auf 380 US-Dollar pro Aktie reduziert, was einen Anstieg von über 33 Prozent gegenüber dem aktuellen Schlusskurs impliziert. Analyst John Murphy führt diese Anpassung auf „erneute Unsicherheiten“ zurück, insbesondere auf die von der US-Regierung unter Donald Trump verhängten Zölle auf Importe aus Kanada, Mexiko und China, die die Produktion in Nordamerika beeinträchtigen könnten. Diese Zölle traten kürzlich in Kraft und führten zu Vergeltungsmaßnahmen von China und Kanada.

Die Tesla-Aktie hat seit Jahresbeginn fast 30 Prozent an Wert verloren, was auf sinkende Zulassungszahlen und eine zunehmende Konkurrenz zurückzuführen ist. Besonders in China und Europa sind die Verkaufszahlen stark rückläufig. Im Februar 2025 verzeichnete Tesla in China einen Rückgang von 49,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Europa sind die Verkaufszahlen ebenfalls um rund 50 Prozent gesunken, insbesondere in Norwegen, wo der Marktanteil von Tesla von 20 Prozent im Jahr 2023 auf 8,8 Prozent im Jahr 2025 gefallen ist.

Zusätzlich zu den finanziellen Herausforderungen sieht sich Tesla auch mit rechtlichen Problemen in Bezug auf die Abwasserentsorgung seiner Gigafabrik in Grünheide konfrontiert. Änderungen in der Zusammensetzung des Abwassers könnten gegen Umweltauflagen verstoßen, was zu rechtlichen Unsicherheiten führt. Kritiker äußern Bedenken hinsichtlich der Umweltrisiken und des hohen Wasserbedarfs der Fabrik.

Insgesamt steht Tesla vor erheblichen Herausforderungen, sowohl in Bezug auf die Marktbedingungen als auch auf die öffentliche Wahrnehmung, insbesondere aufgrund der umstrittenen Äußerungen von CEO Elon Musk. Die Zukunft des Unternehmens bleibt ungewiss, und Anleger müssen die Entwicklungen genau beobachten.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 279,1USD auf Nasdaq (06. März 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.