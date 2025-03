Rheinmetall: Über 1.000% Rendite – Geopolitik als Investmenttreiber!

Rheinmetall hat sich seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 zu einem der erfolgreichsten Investments entwickelt. Anleger, die kurz vor dem russischen Überfall auf die Ukraine Rheinmetall-Aktien im Wert von 50.000 Euro kauften, konnten bis zum 4. März 2025 eine Rendite von über 1.097 Prozent erzielen. Der Aktienkurs stieg von etwa 96 Euro auf über 1.150 Euro, was eine Verzwölffachung des Investments bedeutet. Diese Entwicklung verdeutlicht, wie stark geopolitische Ereignisse die Aktienmärkte beeinflussen können, insbesondere im Rüstungssektor.

Analysten haben die Kursziele für Rheinmetall in den letzten Monaten deutlich angehoben. Warburg Research erhöhte das Kursziel von 700 auf 1.200 Euro, stufte die Aktie jedoch von "Buy" auf "Hold" herab. Der Analyst Christian Cohrs merkte an, dass die aktuellen Kurse bereits eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts auf drei Prozent des BIP einpreisen, was erst noch politisch verhandelt werden muss.