Continental trotzt Umsatzrückgang: Dividende steigt trotz Herausforderungen!

Der Reifenhersteller und Autozulieferer Continental hat im Jahr 2024 trotz eines Umsatzrückgangs von 4,1 Prozent auf 39,7 Milliarden Euro seine Ziele erreicht und die Markterwartungen übertroffen. Finanzvorstand Olaf Schick betonte, dass die eingeleiteten Kosten- und Effizienzmaßnahmen Wirkung zeigen, was angesichts der herausfordernden Marktbedingungen in der Automobilbranche entscheidend ist. Die bereinigte operative Marge konnte auf 6,8 Prozent gesteigert werden, was über den Erwartungen der Analysten lag.

Der Nettogewinn blieb mit 1,2 Milliarden Euro stabil, was auf positive Steuereffekte zurückzuführen ist. Zudem wird die Dividende von 2,20 Euro auf 2,50 Euro je Aktie erhöht, was die Analystenprognosen übertrifft. Die positive Entwicklung ist vor allem dem starken Reifengeschäft zu verdanken, während die Autozuliefer-Sparte, die etwa die Hälfte des Konzernumsatzes ausmacht, weiterhin schwächelt. Diese Sparte soll durch einen Spin-Off an die Börse gebracht werden, um die finanzielle Situation zu verbessern. Continental plant, mehr als 10.000 Stellen in Verwaltung, Forschung und Entwicklung abzubauen, um die Effizienz zu steigern.