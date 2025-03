Inflation in der Eurozone: EZB vor Zinssenkung – Was Anleger wissen müssen! Im Februar 2023 ist die Inflation in der Eurozone auf 2,4 Prozent gesunken, was jedoch leicht über den Erwartungen der Analysten lag, die einen Rückgang auf 2,3 Prozent prognostiziert hatten. Im Januar betrug die Inflationsrate noch 2,5 Prozent. …