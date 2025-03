SMA Solar: Nach Verlusten 2024 – Hoffnung auf Erholung 2025!

SMA Solar Technology AG hat im Geschäftsjahr 2024 erstmals seit Jahren rote Zahlen geschrieben. Der Umsatz des Unternehmens fiel um 19,7 Prozent auf 1,53 Milliarden Euro, während das EBITDA von 311 Millionen Euro im Vorjahr auf -16 Millionen Euro sank. Diese negative Entwicklung ist auf geringere Absatzmengen in den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions, steigende Kosten sowie erhebliche Wertberichtigungen auf Vorräte und Restrukturierungsaufwendungen zurückzuführen. Letztlich resultierte dies in einem Verlust von 117,7 Millionen Euro, nachdem im Jahr 2023 noch ein Gewinn von 225,7 Millionen Euro erzielt wurde.

Die Anleger scheinen von diesen positiven Aussichten überzeugt zu sein, was sich in einem Anstieg der SMA-Aktie um zeitweise fast 23 Prozent widerspiegelt. An der Frankfurter Börse wurde die Aktie am späten Vormittag bei 16,95 Euro gehandelt.

Die Herausforderungen, mit denen SMA konfrontiert ist, sind vor allem auf Überkapazitäten im Markt und eine sinkende Nachfrage im Heim- und Gewerbebereich zurückzuführen. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, hat das Unternehmen bereits Maßnahmen zur Kostensenkung und Umsatzsteigerung eingeleitet. Zudem plant SMA, die Segmente Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions zu einer neuen Division zusammenzulegen, um die Effizienz zu steigern.

Die vorläufigen Zahlen für 2024 stehen noch unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Abschlussprüfer. Der geprüfte Konzernabschluss sowie der Geschäftsbericht sollen am 27. März 2025 veröffentlicht werden. SMA Solar, als führender Anbieter von Photovoltaik- und Speicher-Systemtechnik, strebt an, sich durch diese Maßnahmen langfristig im Markt zu behaupten und die Profitabilität zu steigern.

