SFC Energy erhält ersten Auftrag aus Saudi-Arabien: Ein Meilenstein für grüne Energie!

Die Entscheidung für SFCs Technologie folgt einer intensiven Proof-of-Concept-Phase, in der die Brennstoffzellen unter extremen klimatischen Bedingungen in Saudi-Arabien getestet wurden. Die Ergebnisse dieser Tests haben die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der SFC-Technologie bestätigt und sie als bevorzugte Lösung im Wettbewerb positioniert. Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender von SFC Energy, betont, dass die Partnerschaft mit RESTART einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Präsenz im Nahen Osten darstellt, einer Schlüsselregion für die globale Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Die SFC Energy AG, ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen, hat ihren ersten Auftrag aus Saudi-Arabien erhalten. Die RESTART Limited Company, spezialisiert auf Bau- und Infrastrukturlösungen, hat 100 EFOY Pro Methanol-Brennstoffzellen und Zubehör für Überwachungssysteme im Bereich der öffentlichen Sicherheit bestellt. Dieser Auftrag markiert einen bedeutenden Schritt für SFC Energy, da es die erste Lieferung ihrer Produkte in das Königreich darstellt. Die Brennstoffzellen werden zur autarken Energieversorgung von CCTV- und anderen Überwachungssystemen an netzfernen Standorten eingesetzt, was eine zuverlässige und umweltfreundliche Stromversorgung gewährleistet.

Die Zusammenarbeit mit RESTART steht im Einklang mit der saudischen Vision 2030, die auf die Förderung sauberer Energielösungen abzielt. RESTART hat sich verpflichtet, innovative und umweltfreundliche Produkte anzubieten, die zur Diversifizierung der Energiequellen in der Region beitragen. Mr. Fahad Alsuhaim, Vice Chairman von RESTART, hebt hervor, dass die Partnerschaft es ermöglicht, eine kosteneffiziente Lösung anzubieten, die auch logistische Einsparungen mit sich bringt.

SFC Energy hat sich in den letzten Jahren als ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent etabliert und weltweit über 75.000 Brennstoffzellen verkauft. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München und betreibt Niederlassungen in mehreren Ländern, darunter Indien, Kanada und die USA. Mit der aktuellen Auftragsvergabe und der geplanten Expansion in den Nahen Osten bekräftigt SFC Energy sein Engagement für eine klimaneutrale Energieversorgung und die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen in einer der dynamischsten Regionen der Welt.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 19,87EUR auf Lang & Schwarz (06. März 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.