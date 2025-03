Fresenius im Aufschwung: Dividende, Wachstum und DAX-Aufstieg im Blick!

Unter der Leitung von Vorstandschef Michael Sen, der seit 2022 im Amt ist, hat das Unternehmen sein Portfolio optimiert und ein nachhaltiges Wachstum im Kerngeschäft in Aussicht gestellt. Fresenius verzeichnete ein organisches Wachstum von 8 % auf 21,5 Milliarden Euro und eine Steigerung der EBIT-Marge von 11,2 % auf 11,6 %. Der freie Cashflow stieg um 188 Millionen Euro auf 1,7 Milliarden Euro. Sen hat umfassende Sparmaßnahmen implementiert, die zu Einsparungen von 474 Millionen Euro führten, was die ursprünglichen Ziele übertraf.

Die Tochtergesellschaft Kabi, die sich auf Infusionstherapien spezialisiert hat, hat ebenfalls Kostensenkungen vorgenommen. Die Krankenhaussparte Helios plant, in diesem Jahr 100 Millionen Euro einzusparen. Sen beabsichtigt zudem, sich von der defizitären Dienstleistungssparte Vamed zu trennen. Die Dialysetochter Fresenius Medical Care wird künftig nur noch als Bilanzbeteiligung geführt, zeigt jedoch ebenfalls positive Entwicklungen mit einem Sparziel von 750 Millionen Euro und einer Steigerung der operativen Marge von 8,1 % auf 9,3 %.

Fresenius plant, seinen Anteil an Fresenius Medical Care von derzeit 32,2 % auf mindestens 25 % plus eine Aktie zu reduzieren. Die Erlöse aus dieser Transaktion sollen zur Stärkung der Bilanz und zur Reduzierung des Verschuldungsgrads verwendet werden. Die Aufnahme in den DAX wird dem Unternehmen zusätzlichen Rückenwind verleihen. Analysten zeigen sich optimistisch: JPMorgan hat das Kursziel auf 56,90 Euro angehoben, während UBS eine Bewertung von 40 Euro beibehält. Insgesamt zeigt sich, dass Vorstand Sen durch Umstrukturierungen und Optimierungen einen soliden Kurs für die Zukunft eingeschlagen hat, was Fresenius zu einer attraktiven Option für Investoren macht.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 40,63EUR auf Lang & Schwarz (06. März 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.