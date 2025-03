Ölpreise im Sinkflug: Was die neuen Zollpolitik und Lagerbestände bedeuten Am Mittwoch fielen die Ölpreise deutlich, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai auf 68,72 US-Dollar sank, was einem Rückgang von 2,33 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 2,64 …