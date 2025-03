Staatsanleihen unter Druck: Historisches Finanzpaket lässt Renditen steigen!

Die Ursache für diesen Rückgang der Anleihekurse liegt in den jüngsten Verhandlungen zwischen der Union und der SPD, die sich auf ein umfassendes Finanzpaket zur Aufrüstung der Bundeswehr und zur Verbesserung der Infrastruktur geeinigt haben. Ein zentraler Punkt ist die geplante Lockerung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben. Zudem soll ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für die Instandsetzung der Infrastruktur geschaffen werden. Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen kommentierten, dass die Spekulationen über steigende Bundemissionen den Rentenmarkt erheblich belasten und zu einem Anstieg der Renditen führen.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch aufgrund der Aussicht auf ein historisches Finanzpaket der deutschen Regierung stark nachgegeben. Der Euro-Bund-Future fiel um 1,23 Prozent auf 128,24 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen um 0,29 Prozentpunkte auf 2,77 Prozent anstieg. Dies stellt den höchsten Stand seit November 2023 dar. Auch in anderen Euro-Ländern stiegen die Renditen deutlich an.

Experten der Commerzbank warnen, dass das geplante Finanzpaket möglicherweise zu einer höheren Verschuldung führen könnte, als in früheren Medienberichten über ein kombiniertes Paket für Verteidigung und Investitionen in Höhe von 900 Milliarden Euro berichtet wurde. Diese ambitionierten Pläne könnten die Finanzierungskapazitäten an den Anleihemärkten in den kommenden Jahren stark beanspruchen.

Michael Holstein, Chefvolkswirt, betont in einer Analyse, dass die Großprojekte zwar die deutsche Wirtschaft ankurbeln könnten, jedoch auch Risiken mit sich bringen. Ein Anstieg der Inflation ist möglich, da steigende Löhne und eine erhöhte Nachfrage erwartet werden. Dies könnte die Europäische Zentralbank (EZB) dazu veranlassen, die Zinsen weniger stark zu senken als bislang angenommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aussicht auf massive Staatsausgaben in Deutschland, insbesondere für Verteidigung und Infrastruktur, die Kurse der Staatsanleihen unter Druck setzt und die Renditen steigen lässt. Die geplanten Maßnahmen könnten sowohl positive wirtschaftliche Impulse als auch Herausforderungen für die Finanzmärkte mit sich bringen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +98,04 % und einem Kurs von 127,5EUR auf L&S Exchange (06. März 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.