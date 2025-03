Goldman Sachs hebt Kursziel für Deutsche Telekom: Fliegende Antenne begeistert!

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Deutsche Telekom von 39 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee begründete diese Anpassung mit den Ergebnissen des vierten Quartals, neuen Zielen sowie den Erwartungen seiner US-Kollegen für T-Mobile US und aktuellen Wechselkursen. Diese positive Einschätzung könnte das Vertrauen in die Deutsche Telekom stärken, insbesondere in einem Markt, der von technologischen Innovationen und der Nachfrage nach stabilen Kommunikationsdiensten geprägt ist.

Ein weiterer innovativer Schritt der Deutschen Telekom wurde kürzlich auf der Mobilfunk-Messe MWC in Barcelona vorgestellt: eine fliegende Mobilfunk-Antenne. Technik-Vorständin Claudia Nemat präsentierte das Fluggerät, das in der Lage ist, bei Hochwasser-Katastrophen oder Waldbränden ein Handynetz aus der Luft bereitzustellen. Die Antennen-Drohne misst knapp vier Meter in der Länge und über einen Meter in der Höhe, mit einer Spannweite von fast fünf Metern. Sie kann bis zu 4.000 Menschen einen Download-Speed von 100 Megabit pro Sekunde bieten und bis zu 15 Stunden in der Luft bleiben, während sie ein Gebiet von 20 Quadratkilometern abdeckt.