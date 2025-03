Euro erreicht Höchststand: Finanzpakete stärken die Wirtschaft!

Am Mittwoch stieg der Euro-Kurs über die Marke von 1,07 US-Dollar und erreichte mit 1,0722 US-Dollar den höchsten Stand seit November. Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch die in Deutschland beschlossenen Finanzpakete für Verteidigung und Infrastruktur begünstigt, die Hoffnungen auf ein gesteigertes Wirtschaftswachstum weckten. Im frühen europäischen Handel notierte der Euro noch bei etwa 1,06 Dollar, bevor er im Laufe des Tages an Wert gewann. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0557 Dollar festgelegt.

Die Koalitionsparteien Union und SPD hatten am Vorabend einen Durchbruch in ihren Sondierungsgesprächen erzielt und ein historisches Finanzpaket geschnürt. Antje Praefcke, Devisenexpertin bei der Commerzbank, erklärte, dass die geplanten Mehrausgaben aufgrund des maroden Zustands der deutschen Infrastruktur die Wirtschaftskraft erheblich steigern könnten. Diese zusätzlichen Investitionen könnten langfristig zu höheren Steuereinnahmen führen, die die Kosten der erhöhten Schuldenaufnahme ausgleichen.