DAX startet mit Kursgewinnen: Historisches Finanzpaket als Wendepunkt!

Zusätzlich gibt es internationale Entwicklungen, die den Markt beeinflussen. Nach Spannungen im Weißen Haus zeigen sich Anzeichen einer Annäherung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Trump lobte in einer Ansprache vor dem US-Kongress seine bisherigen Erfolge, während Themen wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Zollstreit mit Kanada und Mexiko nur am Rande erwähnt wurden.

Der DAX zeigt am Mittwoch eine positive Tendenz und wird voraussichtlich mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn um zwei Prozent höher auf 22.765 Punkte. Diese Aufwärtsbewegung wurde durch ein historisches Finanzpaket angestoßen, das von der Union und der SPD beschlossen wurde. Geplant ist eine Lockerung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben sowie die Schaffung eines Sondervermögens in Höhe von 500 Milliarden Euro zur Instandsetzung der Infrastruktur. Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management bezeichnete dies als Wendepunkt, der eine rasche Neubewertung durch die Märkte nach sich zog.

Der DAX hat in den letzten Handelstagen ein „Wechselbad der Gefühle“ durchlebt, so der Chartexperte Martin Utschneider von Finanzethos. Nach einer Rüstungs- und Autorrally, die den Index über 23.000 Punkte trieb, folgte am Dienstag ein dramatischer Rückgang aufgrund von Ängsten vor einem globalen Handelskrieg, was den größten Tagesverlust seit drei Jahren zur Folge hatte. Trotz dieser Volatilität bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend des DAX bestehen.

Am Dienstag konsolidierte der DAX seine hohen Vortagsgewinne und wurde um ein halbes Prozent tiefer auf 23.022 Punkte taxiert. Dies zeigt, dass der Index sich über der 23.000-Punkte-Marke hält, die er am Vortag erstmals überschritt. Die Rally wurde vor allem durch Rüstungs- und Autowerte getragen. Die NordLB wies darauf hin, dass dies bereits die dritte Tausendermarke ist, die in diesem Jahr überschritten wurde.

Die politische Situation in den USA bleibt ein zentrales Thema, insbesondere die Einführung von Zöllen auf Einfuhren aus Kanada und Mexiko sowie die vorübergehende Aussetzung der Militärhilfe für die Ukraine, was die Lage des Landes weiter kompliziert.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 23.271PKT auf Lang & Schwarz (06. März 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.