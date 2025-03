JPMorgan hebt Hensoldt-Kursziel auf 50 Euro – Neue Ära der Rüstungsindustrie?

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Hensoldt AG von 36 auf 50 Euro angehoben, während die Einstufung auf "Neutral" belassen wurde. Analyst David Perry betont in seiner Neubewertung, dass der Wiederbewaffnungszyklus in Europa nun Realität sei, insbesondere in Anbetracht der geopolitischen Entwicklungen und der erhöhten Verteidigungsbudgets vieler europäischer NATO-Staaten. Diese Situation hat den Druck auf die Regierungen, ihre Verteidigungsanstrengungen zu verstärken, erheblich erhöht. Im Durchschnitt wurden die Kursziele für Unternehmen der europäischen Rüstungsbranche um etwa ein Viertel angehoben.

Parallel dazu hat die Investmentbank Oddo BHF Hensoldt von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 39 auf 69 Euro angehoben. Analyst Yan Derocles verweist auf den Weckruf durch die Münchner Sicherheitskonferenz, der die Europäer dazu zwingt, mehr Eigenverantwortung für ihre Verteidigung zu übernehmen. Obwohl eine "neue Ära" in der Rüstungsindustrie bereits eingepreist sei, sei das volle Potenzial dieses Wachstumszyklus noch nicht vollständig berücksichtigt.