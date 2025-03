TSMC investiert 100 Milliarden Dollar: USA stärken Halbleiterproduktion!

Bereits 2020 hatte TSMC den Bau eines Chipwerks in Arizona angekündigt, dessen Investitionen von ursprünglich 12 Milliarden Dollar auf mittlerweile 65 Milliarden Dollar gestiegen sind. Neben den bereits geplanten drei Fabriken sollen nun drei weitere hinzukommen, wie TSMC-Chef C.C. Wei mitteilte. TSMC ist für einen Großteil der globalen Nachfrage nach Hightech-Chips verantwortlich und hat auch eine Fabrik in Dresden, Deutschland, im Bau.

Der taiwanesische Halbleiter-Riese TSMC plant, seine Produktionskapazitäten für moderne Chips in den USA erheblich auszubauen. US-Präsident Donald Trump gab bekannt, dass TSMC in den kommenden Jahren Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Dollar tätigen wird. TSMC ist ein führender Auftragsfertiger, der Hochleistungs-Chips, unter anderem für Smartphones, produziert. Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Sorgen im Westen über die Versorgungssicherheit mit Halbleitern, insbesondere im Hinblick auf mögliche geopolitische Spannungen mit China und die Bedrohung einer Blockade Taiwans.

Die genauen Details, welche Halbleiterprodukte mit den neuen US-Investitionen hergestellt werden sollen, sind noch unklar. In der zweiten Fabrik in Arizona, die 2028 in Betrieb gehen soll, plant TSMC jedoch, Chips mit Strukturbreiten von nur zwei Nanometern zu produzieren. Diese Technologie gilt als besonders fortschrittlich und ist entscheidend für die Entwicklung leistungsfähigerer elektronischer Geräte.

Die US-Regierung unter Trumps Vorgänger Joe Biden hatte TSMC bereits Subventionen in Höhe von über sechs Milliarden Dollar zugesichert, um den Ausbau der Fertigung in den USA zu unterstützen. Trumps jüngste Zolldrohungen könnten ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung von TSMC gespielt haben. Der Präsident hatte die Halbleiterindustrie aufgefordert, die Produktion zurück in die USA zu verlagern, und betonte, dass Taiwan den USA im Chipgeschäft "etwas weggenommen" habe. Handelsminister Howard Lutnick hob hervor, dass TSMC bereit war, die 100 Milliarden Dollar Investition auch ohne Subventionszusagen zu tätigen, was die Dringlichkeit und den Druck auf die Branche verdeutlicht.

Insgesamt zeigt die Ankündigung von TSMC, dass die USA verstärkt in die eigene Halbleiterproduktion investieren wollen, um die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu verringern und die nationale Sicherheit zu stärken.

