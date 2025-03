Varta: Bundesverfassungsgericht weist Klage von Aktionären zurück!

Die Kläger argumentierten, dass der Plan einen unzulässigen Eingriff in ihr Eigentum darstelle und die Ziele des Restrukturierungsplans illegitim seien. Sie kritisierten zudem die fehlende Erforderlichkeit und Angemessenheit der Maßnahmen. Das Bundesverfassungsgericht stellte jedoch fest, dass die Verfassungsbeschwerde nicht ausreichend auf die Argumente des Landgerichts einging und sich nicht gegen die geltenden gesetzlichen Vorschriften richtete. Dies führte zur Ablehnung der Beschwerde.

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde von mehreren Aktionären gegen den Sanierungsplan des Batterieherstellers Varta nicht zur Entscheidung angenommen. Das Gericht in Karlsruhe erklärte die Beschwerde für unzulässig, da sie sich gegen die Entscheidungen des Amtsgerichts und des Landgerichts richtete, die es erlaubten, die Sanierung des finanziell angeschlagenen Unternehmens ohne die Zustimmung der Kleinaktionäre durchzuführen. Der umstrittene Sanierungsplan sieht eine drastische Herabsetzung des Grundkapitals auf null vor, was für die betroffenen Kleinaktionäre den vollständigen Verlust ihrer Investitionen bedeutet.

Die Sanierung von Varta erfolgt im Rahmen des Restrukturierungsgesetzes StaRUG, das Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten unterstützen soll. In diesem Kontext ist eine weitere Verfassungsbeschwerde in der Sache anhängig, über die das Gericht noch nicht entschieden hat.

Zusätzlich zu den rechtlichen Auseinandersetzungen hat Varta angekündigt, dass die im Restrukturierungsplan vorgesehenen Kapitalmaßnahmen kurzfristig wirksam werden sollen. Diese Maßnahmen beinhalten die Herabsetzung des Grundkapitals auf null sowie eine gleichzeitige Bar- und Sachkapitalerhöhung, die zum Erlöschen der bestehenden Aktien und einem Delisting führen werden. Der Vorstand von Varta hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die Durchführung dieser Maßnahmen beschlossen.

Die Kapitalherabsetzung wird dazu führen, dass die bisherigen Aktionäre der Gesellschaft ohne Entschädigung aus dem Unternehmen ausscheiden. Gleichzeitig wird Varta durch die Kapitalmaßnahmen in der Lage sein, einen neuen vorrangigen Kredit in Höhe von 60 Millionen Euro zu erhalten, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens langfristig sichern soll. Die Maßnahmen zielen darauf ab, Varta zukunftsfähig aufzustellen und eine nachhaltige Finanzierung zu gewährleisten.

Die Varta Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 1,333EUR auf Lang & Schwarz (06. März 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.