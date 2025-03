Evonik optimistisch für 2025: Gewinnsteigerung trotz Marktunsicherheiten!

Evonik-Chef Christian Kullmann äußerte sich zur aktuellen Situation im internationalen Handel und sieht den Konzern durch die Produktion von etwa 80 Prozent der in den USA verkauften Produkte vor US-Zöllen geschützt. Der Umsatz in Nordamerika, der 24 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, bietet dem Unternehmen eine gewisse Sicherheit gegenüber Handelshemmnissen.

Im vergangenen Jahr profitierte Evonik von Einsparmaßnahmen und einer Fokussierung auf profitablere Spezialchemie-Geschäfte. Besonders das Tierfutter-Eiweiß Methionin erzielte hohe Verkaufszahlen. Der operative Gewinn in den Bereichen Smart Materials und Specialty Additives stieg um jeweils rund elf Prozent, unterstützt durch eine höhere Nachfrage in der Farben- und Beschichtungsindustrie sowie bei Öladditiven. Die Sparte Nutrition & Care verzeichnete einen Gewinnsprung von über 50 Prozent, was auf die gestiegenen Methionin-Preise zurückzuführen ist. Für 2025 wird jedoch eine Normalisierung der Preise erwartet, da neue Produktionskapazitäten auf den Markt kommen.

Für 2024 prognostiziert Evonik einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von fast 2,07 Milliarden Euro, mit einer Zielspanne von 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro für 2025. Analysten zeigen sich optimistisch und heben die Aktienkurse, die in einem freundlichen Marktumfeld um mehr als neun Prozent zulegten.

Der Umsatz von Evonik fiel 2024 leicht auf 15,16 Milliarden Euro, während der Konzern einen Gewinn von 222 Millionen Euro erzielte, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 465 Millionen Euro verzeichnet wurde. Der freie Finanzmittelfluss verbesserte sich um 9 Prozent auf 873 Millionen Euro, und die Dividende bleibt stabil bei 1,17 Euro je Aktie.

Evonik verfolgt ein Effizienzprogramm zur Senkung der jährlichen Kosten um rund 400 Millionen Euro bis Ende 2026. Die Reorganisation und der geplante Stellenabbau verlaufen planmäßig. Der Konzern plant zudem, seine Chemiegeschäfte in zwei neue Segmente zu bündeln, um die Komplexität zu reduzieren und die Hierarchien zu flachen.

