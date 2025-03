Fielmann 2024: Umsatzsprung und Rekordgewinne trotz wirtschaftlicher Herausforderungen!

Der Optikerkonzern Fielmann hat das Geschäftsjahr 2024 mit signifikanten Zuwächsen abgeschlossen. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf etwa 2,3 Milliarden Euro. Dies wurde durch starkes organisches Wachstum sowie die Konsolidierung von Übernahmen in den USA, insbesondere SVS Vision und Shopko Optical, unterstützt. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 23 Prozent auf 491 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 21,7 Prozent entspricht – ein Anstieg um 1,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.

Fielmann verzeichnete in verschiedenen Produktkategorien ein starkes Wachstum. Besonders die Geschäfte mit Sonnenbrillen, Brillenfassungen und Hörsystemen entwickelten sich positiv. Die operative Marge in Europa stieg auf 22,8 Prozent, während das Vorsteuerergebnis, bereinigt um Sondereffekte, ebenfalls um 23 Prozent auf 237 Millionen Euro anstieg. Die Dividende soll auf 1,15 Euro je Aktie angehoben werden, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.