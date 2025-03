Schaeffler AG: Optimismus für 2025 trotz Herausforderungen in der Branche

Die Schaeffler AG, ein bedeutender Auto- und Industriezulieferer, zeigt sich angesichts der herausfordernden Bedingungen in der Automobilindustrie vorsichtig optimistisch für das Jahr 2025. Vorstandschef Klaus Rosenfeld strebt eine EBIT-Marge von 3 bis 5 Prozent an, was den Analystenschätzungen entspricht. Der Umsatz soll zwischen 23 und 25 Milliarden Euro liegen, unterstützt durch die Integration des Antriebsspezialisten Vitesco, dessen Übernahme im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde.

Im Jahr 2024 verzeichnete Schaeffler einen Umsatzanstieg von 16,3 auf 18,2 Milliarden Euro, was vor allem auf die Konsolidierung von Vitesco zurückzuführen ist. Dennoch rutschte das Unternehmen in die Verlustzone mit einem Nettoverlust von 632 Millionen Euro, verglichen mit einem Gewinn von 309 Millionen Euro im Vorjahr. Die operative Marge fiel von 7,3 auf 4,5 Prozent, was auf verschiedene Sondereffekte und einen Stellenabbau zurückzuführen ist. Die Dividende wird von 0,45 Euro auf 0,25 Euro pro Aktie gesenkt.