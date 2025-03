Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post: Einigung nach Warnstreiks in Sicht!

In den laufenden Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Deutschen Post wird weiterhin um eine Einigung gerungen. Am Dienstag wurde die vierte Verhandlungsrunde fortgesetzt, die am Montag begonnen hatte. Die Verhandlungen finden an einem geheimen Ort statt, was die Spannung erhöht. Beobachter zeigen sich optimistisch, dass eine Einigung in Sicht ist.

Verdi fordert für die rund 170.000 Beschäftigten, darunter Briefträger und Logistikmitarbeiter, eine Gehaltserhöhung von sieben Prozent im Rahmen eines zwölfmonatigen Tarifvertrags. Im Gegensatz dazu hat die Deutsche Post ein Angebot unterbreitet, das eine Gehaltserhöhung von zunächst 1,8 Prozent und später von weiteren 2,0 Prozent in einem 27 Monate laufenden Vertrag vorsieht. Die Deutsche Post ist Teil des Logistikkonzerns DHL.