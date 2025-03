Net Zero Banking Alliance: Rückzüge gefährden Nachhaltigkeitsziele!

Die Net Zero Banking Alliance (NZBA) steht vor erheblichen Herausforderungen, da das öffentliche Interesse an Nachhaltigkeitszielen abnimmt. Diese Allianz, die Banken aus 44 Ländern vereint und deren Mitglieder über 56 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten repräsentieren, hatte bis vor kurzem an Bedeutung gewonnen. Doch die Nominierung von Donald Trump als Präsidentschaftskandidat hat zu einem Rückzug mehrerer nordamerikanischer Banken geführt, darunter Goldman Sachs, die im Dezember 2024 die Allianz verließen. Trotz dieser Rückzüge konnte die NZBA neue Mitglieder gewinnen, darunter Eurobank Holdings und die Bank of Queensland.

Der Rückzug aus der NZBA ist Teil eines breiteren Trends, der auch Regulierungsbehörden wie die Federal Reserve und Vermögensverwalter wie Blackrock betrifft, die sich ebenfalls aus Nachhaltigkeitsinitiativen zurückziehen. Dies geschieht in einem Klima, in dem große Unternehmen ihre Programme für Vielfalt und Integration zurückfahren. Eine Umfrage zeigt, dass 85 % der US-Vorstandsmitglieder befürchten, dass sich eine Stellungnahme zu sozialen Themen negativ auf ihre Kunden auswirken könnte. Diese Entwicklung wird als Reaktion auf die politische Landschaft in den USA interpretiert, die unter Trump eine zunehmende Skepsis gegenüber Nachhaltigkeitsinitiativen zeigt.