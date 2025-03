Mercedes-Benz: Neues Maßnahmenpaket sichert Jobs und steigert Wettbewerbsfähigkeit!

Mercedes-Benz hat sich mit dem Gesamtbetriebsrat auf ein umfassendes Maßnahmenpaket geeinigt, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu steigern. Die Vereinbarung umfasst Spar- und Flexibilisierungsmaßnahmen, die Einsparungen bei Vergütungsbestandteilen sowie eine Erhöhung der Personalflexibilität durch verstärkten Einsatz von Zeitarbeit in der Produktion beinhalten. Ein zentrales Element des Pakets ist ein sozialverträgliches Abfindungsprogramm für Beschäftigte in indirekten Bereichen, wobei betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verlängerung der Beschäftigungssicherung, die nun bis Ende 2034 gilt. Diese Regelung, intern als "Zusi" bezeichnet, schließt betriebsbedingte Kündigungen bis zu diesem Datum aus und betrifft rund 91.000 Mitarbeiter in Deutschland. Zudem sollen die Tariferhöhungen des aktuellen Tarifabschlusses der Metall- und Elektroindustrie nur zur Hälfte angerechnet werden, was bedeutet, dass Teile von übertariflichen Zulagen abgezogen werden. Die Ergebnisbeteiligung für die Beschäftigten wird voraussichtlich auf bis zu 5.220 Euro sinken, was weniger ist als in den beiden Vorjahren.