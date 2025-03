TAG Immobilien AG platziert 332 Mio. Euro Anleihen – Markt reagiert gemischt!

Die TAG Immobilien AG hat erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 332 Millionen Euro platziert, die eine Laufzeit bis März 2031 haben. Diese unbesicherten und nicht nachrangigen Anleihen wurden ohne Bezugsrechte für bestehende Aktionäre ausgegeben. Der Nettoerlös aus der Emission soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Wandelschuldverschreibungen sind wandelbar in neu ausgegebene oder bestehende Aktien der Gesellschaft, was einem Anteil von etwa 10 % am Grundkapital entspricht. Alternativ können sie auch in bar zurückgezahlt werden.

Die Emission erfolgt zu 100 % des festgelegten Nennbetrags, wobei der anfängliche Wandlungspreis bei 18,94 Euro liegt, was einer Wandlungsprämie von 40 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Aktien im XETRA-Handel entspricht. Bei Fälligkeit am 11. März 2031 wird ein aufgezinster Rückzahlungsbetrag von 106,28 % des Nennbetrags zurückgezahlt. Der Kupon beträgt 0,625 % p.a. und wird halbjährlich nachträglich gezahlt.