Dortmund unter Druck: Champions-League-Aus nach 1:1 gegen Lille?

Borussia Dortmund steht nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den OSC Lille unter Druck, da der Einzug ins Viertelfinale gefährdet ist. Das Spiel fand am Dienstagabend statt und Dortmund konnte die Führung durch Karim Adeyemi in der 22. Minute nicht über die Zeit bringen. Hakon Arnar Haraldsson erzielte in der 68. Minute den Ausgleich für Lille. Das Rückspiel ist für den 12. März angesetzt.

Neben dem enttäuschenden Ergebnis sorgte ein Vorfall mit dem Winter-Neuzugang Daniel Svensson für zusätzlichen Unmut im Dortmunder Lager. Svensson wurde in der Schlussphase des Spiels von André Gomes in die Hacken getreten und musste daraufhin ausgewechselt werden. Sportdirektor Sebastian Kehl kritisierte den Schiedsrichter José Sanchez Martinez, da dieser die Aktion nicht ausreichend überprüfte, obwohl der Videoschiedsrichter eine mögliche Rote Karte in Betracht zog. Gomes erhielt jedoch nicht einmal eine Gelbe Karte. Svensson könnte sich bei dem Foul am Knie verletzt haben, was die Situation für den BVB weiter verschärfen könnte.