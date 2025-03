Varengold Bank: Führungswechsel für neue strategische Ausrichtung 2025!

Am 5. März 2025 gab die Varengold Bank AG bekannt, dass sie ihre Führungsstruktur mit der Ernennung erfahrener Manager verstärkt, um eine umfassende Neuausrichtung voranzutreiben. Tobias M. Weitzel wurde in den Aufsichtsrat berufen, während Matthias Wargers als Sprecher des Vorstands und Hendrik Harms als interimistisches Vorstandsmitglied fungieren werden. Diese Veränderungen sind Teil der Strategie des neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Dirk Auerbach, die im September 2024 eingeleitet wurde.

Matthias Wargers, der über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche verfügt, wurde zum Sprecher des Vorstands ernannt. Er hat in der Vergangenheit bedeutende Transformationen in Unternehmen wie der NordLB und der EAA geleitet und wird nun die Neuausrichtung der Varengold Bank unterstützen. Hendrik Harms, ein erfahrener Risiko-Manager, wird zusammen mit Wargers und dem Generalbevollmächtigten Kai Friedrichs die Umbauarbeiten in den Bereichen Risiko, Kontrolle und Governance vorantreiben.

Die Varengold Bank plant, ihre geschäftlichen Schwerpunkte in den kommenden Monaten weiter zu präzisieren. Dabei wird der Fokus auf Marketplace Lending für Fintechs, die Finanzierung innovativer mittelständischer Unternehmen sowie Projekte im Bereich der Energiewende liegen. Die Bank hat bereits Geschäfte mit Hochrisiko-Ländern eingestellt und wird sich künftig auf stabilere Märkte konzentrieren, insbesondere in Bulgarien und den angrenzenden EU-Ländern.

Die bisherigen Vorstände, Dr. Bernhard Fuhrmann und Frank Otten, haben nach der Feststellung des Jahresabschlusses für 2023 einvernehmlich das Unternehmen verlassen. Auerbach dankte ihnen für ihre Beiträge in einem herausfordernden Umfeld und äußerte seine Zuversicht, dass die neuen Führungskräfte die Varengold Bank erfolgreich als spezialisierte Kundenbank für Fintechs und nachhaltige Energiefinanzierungen positionieren werden.

Die Varengold Bank, gegründet 1995 in Hamburg, ist ein deutsches Kreditinstitut, das sich auf Marketplace Banking und Corporate Finance spezialisiert hat. Sie ist bei der BaFin registriert und ihre Aktien sind im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

