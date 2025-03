VWs neue Elektroautos zum Schnapperpreis – Das steckt dahinter

Volkswagen wagt mit dem ID.EVERY1 einen weiteren Vorstoß in den Markt für erschwingliche Elektrofahrzeuge. Das Kompaktmodell soll rund 20.000 Euro kosten und wird als "letztes Puzzlestück" in der aktuellen EV-Strategie des Konzerns bezeichnet. Die Produktion soll in zwei Jahren beginnen, ein genauer Standort wurde noch nicht genannt.

Mit einer Reichweite von über 250 Kilometern setzt VW auf preisbewusste Kunden in Europa. Vor allem chinesische Hersteller wie BYD haben in den letzten Jahren mit günstigen Modellen die etablierten Autobauer unter Druck gesetzt. Auch europäische Wettbewerber wie Renault mit dem Twingo E-Tech oder Citroën mit dem ë-C3 positionieren sich in diesem Preissegment.