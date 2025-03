100 Millionen Euro für grüne Energie: IFC und AIIB fördern Infrastrukturprojekte!

Die International Finance Corporation (IFC) und die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) investieren jeweils bis zu 100 Millionen Euro in eine vorrangig unbesicherte Anleihe der Kommunalkredit Austria AG. Diese Initiative zielt darauf ab, die Finanzierung von Infrastrukturprojekten in Mittel- und Osteuropa zu fördern und unterstützt gleichzeitig den European Green Deal. Die Mittel sollen insbesondere zur Steigerung der Kapazitäten für erneuerbare Energien in Ländern wie Bulgarien, Polen, Rumänien, Ungarn und der Türkei verwendet werden, um deren CO2-Emissionen zu reduzieren.

Die Kommunalkredit, als führender Anbieter von Infrastrukturfinanzierungen in Europa, begibt eine Anleihe im Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro. Die Zusammenarbeit zwischen IFC, AIIB und Kommunalkredit soll den Übergang zu grüner Energie in der Region beschleunigen, wobei der Fokus auf Windenergieprojekten liegt. Diese Projekte sind entscheidend für die Dekarbonisierungsziele der EU, die eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 55 % bis 2030 und die Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 anstreben.