ProSiebenSat.1: Gespräche über Beteiligungen und neue Show mit Joko & Klaas!

ProSiebenSat.1 Media SE hat am 5. März 2025 bekannt gegeben, dass Gespräche mit General Atlantic über den möglichen Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an der NuCom Group und der ParshipMeet Group stattfinden. Diese Mitteilung erfolgte im Rahmen einer Insiderinformation, die gemäß der EU-Verordnung über Marktmissbrauch veröffentlicht wurde. Die Verhandlungen beinhalten als mögliche Gegenleistung die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe sowie die Übertragung eigener Aktien von ProSiebenSat.1 an General Atlantic.

Die Gespräche sind Teil eines größeren Verkaufsprozesses, der die Beteiligungen von ProSiebenSat.1 an Verivox und flaconi umfasst, die über die NuCom Group gehalten werden. Ein Abschluss der Transaktion mit General Atlantic ist an die Bedingung geknüpft, dass mindestens eine der beiden Beteiligungen verkauft wird. Sollte nur eine der beiden Beteiligungen veräußert werden, würde General Atlantic seine Minderheitsbeteiligung an der nicht verkauften Gesellschaft künftig direkt halten, anstatt wie bisher über die NuCom Group.