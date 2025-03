GFT Technologies: Starkes Umsatzwachstum und neue KI-Strategie bis 2029!

Die neue Strategie zielt darauf ab, GFT zu einem vollständig KI-zentrierten Unternehmen zu transformieren. CEO Marco Santos betont die Notwendigkeit, proaktiv zu handeln, um die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen. Die strategischen Initiativen umfassen die Fokussierung auf Tier-1-Kunden, die Entwicklung einer modernen Global-Delivery-Plattform und Investitionen in hochwertige Angebote wie das generative KI-Produkt „AI Impact“. Dieses Produkt hat bereits signifikante Produktivitätssteigerungen in Kundenprojekten erzielt und wurde von großen Plattformen wie Amazon Web Services und Microsoft anerkannt.

GFT Technologies SE hat am 5. März 2025 die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und eine neue Fünf-Jahres-Strategie vorgestellt. Das Unternehmen erreichte ein Umsatzwachstum von 10 Prozent auf 870,92 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 77,44 Millionen Euro, was einem Anstieg von 6 Prozent entspricht. Der operative Cashflow verbesserte sich signifikant auf 72,42 Millionen Euro im Vergleich zu 40,44 Millionen Euro im Vorjahr. GFT plant, bis 2029 den Umsatz auf etwa 1,5 Milliarden Euro zu steigern und eine bereinigte EBIT-Marge von 9,5 Prozent zu erreichen.

Im Jahr 2024 wuchs das Geschäft mit Banken und Industriekunden besonders stark, während der Versicherungsbereich stabil blieb. GFT verzeichnete ein überdurchschnittliches Wachstum in Europa, insbesondere in Deutschland und Spanien, und konnte in Brasilien ein Umsatzplus von 18 Prozent erzielen. Die Integration der übernommenen Sophos Solutions wurde erfolgreich abgeschlossen und führte zu neuen strategischen Aufträgen.

Für 2025 erwartet GFT ein Umsatzwachstum von 7 Prozent auf etwa 930 Millionen Euro, jedoch einen Rückgang des bereinigten EBIT um 12 Prozent auf rund 68 Millionen Euro, bedingt durch höhere Investitionen und Effizienzmaßnahmen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Eigenkapitalquote stabil bei 42 Prozent, und der Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von 0,50 Euro pro Aktie vor.

Insgesamt zeigt GFT eine solide finanzielle Entwicklung und eine klare Wachstumsstrategie, die auf der Nutzung von KI-Technologien basiert, um die Marktposition zu stärken und die Profitabilität langfristig zu steigern.

Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 19,92EUR auf Lang & Schwarz (06. März 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.