Revolutionäre Krebsforschung: Onco-Innovations setzt auf KI und Präzision!

Thomas O'Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations, hat in einem Interview bei der Sendung „Conversations That Matter“ über die innovativen Ansätze des Unternehmens in der Krebsforschung gesprochen. Onco-Innovations, ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien für Krebs spezialisiert hat, verfolgt einen präzisionsmedizinischen Ansatz, um die Wirksamkeit traditioneller Behandlungen wie Chemotherapie und Bestrahlung zu verbessern. O'Shaughnessy betonte die Bedeutung der firmeneigenen Technologie, die in Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern des Krebsinstituts der University of Alberta entwickelt wurde. Diese Technologie nutzt gezielte Hemmstoffe und Nanotechnologie, um die Replikation von Krebszellen zu unterbrechen, während gesundes Gewebe geschont wird.

Ein zentraler Punkt des Interviews war die kürzliche Übernahme von Inka Health AI, die Onco-Innovations in die Lage versetzt, künstliche Intelligenz zur Optimierung der Patientenidentifizierung und zur Verbesserung der Effizienz klinischer Studien einzusetzen. O'Shaughnessy erklärte, dass diese Übernahme die strategische Ausrichtung des Unternehmens stärken und Partnerschaften mit Forschungsorganisationen und großen Pharmakonzernen wie AstraZeneca Canada fördern wird. Diese Kooperationen sind entscheidend für die Entwicklung neuer Krebstherapien.