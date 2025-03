Palfinger AG: Zweitbestes Jahr trotz Rückgang – Dividende und Wachstum im Fokus!

Die positive Entwicklung des Unternehmens wird durch eine effiziente Kostenstruktur, eine breite regionale Diversifikation und ein profitables Produktportfolio unterstützt. Palfinger ist in verschiedenen Branchen wie Entsorgung, Forstwirtschaft und Marine aktiv, die zusammen 65 % des Umsatzes ausmachten. Diese Diversifikation hat sich als stabilisierender Faktor in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld erwiesen.

Die Palfinger AG hat am 5. März 2025 ihr Jahresergebnis für 2024 veröffentlicht und blickt auf das zweitbeste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte zurück. Der Konzernumsatz belief sich auf 2,36 Milliarden Euro, was im Vergleich zum Vorjahr (2,45 Milliarden Euro) einen leichten Rückgang von 3,5 % darstellt. Das operative Ergebnis (EBIT) sank auf 185,6 Millionen Euro (2023: 210,2 Millionen Euro), während das Konzernergebnis bei 100 Millionen Euro lag, im Vergleich zu 107,7 Millionen Euro im Vorjahr. Trotz dieser Rückgänge schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie vor, die die zweithöchste seit dem Börsengang 1999 darstellt.

Für 2025 erwartet das Management eine Erholung der Auftragseingänge in den europäischen Kernmärkten, die sich ab dem zweiten Quartal positiv auf die Ergebnisse auswirken sollte. Das Unternehmen plant, bis 2027 den Umsatz auf 2,7 Milliarden Euro zu steigern und eine EBIT-Marge von 10 % sowie einen Return on Capital Employed von über 12 % zu erreichen. Die gute Auftragslage in Lateinamerika und die Expansion in Indien, wo ein neues Montagewerk entsteht, unterstreichen die Wachstumsstrategie von Palfinger.

Im vierten Quartal 2024 gab es einen Anstieg der Auftragseingänge, insbesondere in den EMEA-Kernmärkten, was Zuversicht für die zukünftige Entwicklung schafft. Zudem hat Palfinger in Forschung und Entwicklung investiert, um die technologische Führerschaft auszubauen und die Digitalisierung voranzutreiben. Nachhaltigkeit bleibt ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, mit dem Ziel, die CO₂-Emissionen weiter zu reduzieren.

Insgesamt zeigt Palfinger eine resiliente Geschäftsentwicklung und bleibt optimistisch für die kommenden Jahre, während das Unternehmen seine Wachstumsziele konsequent verfolgt.

Die Palfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 24,75EUR auf Lang & Schwarz (06. März 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.