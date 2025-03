Zalando 2025: Starkes Wachstum und nachhaltige Strategien im Fokus!

Zalando SE hat am 6. März 2025 seine Geschäftsergebnisse für das Jahr 2024 veröffentlicht und einen optimistischen Ausblick auf 2025 gegeben. Das Unternehmen erwartet, dass das Bruttowarenvolumen (GMV) und der Umsatz im kommenden Jahr um 4 % bis 9 % steigen werden, unterstützt durch die erfolgreiche Umsetzung seiner Ökosystem-Strategie in den Bereichen Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B). Das bereinigte EBIT wird voraussichtlich zwischen 530 und 590 Millionen Euro liegen.

Im Jahr 2024 erzielte Zalando ein GMV von 15,3 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 4,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz stieg um 4,2 % auf 10,6 Milliarden Euro, während das bereinigte EBIT auf 511 Millionen Euro kletterte, was eine signifikante Verbesserung gegenüber 350 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Die Anzahl der aktiven Kunden erreichte mit 51,8 Millionen ein Rekordhoch, was einem Anstieg von 4,5 % entspricht.